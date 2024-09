'Atleti con la A' arriva a Bari: il primo campus itinerante dedicato all’atletica per chi soffre di emofilia

BARI – Sabato 21 settembre, il CUS di Bari ospiterà “Atleti con la A”, il primo campus itinerante che unisce il mondo dell’atletica leggera con quello dell’emofilia. Questo progetto, promosso da Sobi Italia e patrocinato dalla FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici), dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e dalla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), mira a educare e informare i partecipanti sui benefici dell'attività fisica per le persone con emofilia.

Il campus si propone di avvicinare bambini e giovani adulti alla pratica sportiva, sottolineando l'importanza del benessere articolare e dell’attività fisica per chi vive con questa condizione. Attraverso sessioni pratiche e teoriche, i partecipanti avranno l'opportunità di apprendere da clinici e specialisti, ricevendo consigli utili su come affrontare l’emofilia in un contesto sportivo.

Con “Atleti con la A”, l’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza riguardo alla condizione e favorire un dialogo costruttivo tra sport e salute, dimostrando che anche chi soffre di emofilia può praticare sport in modo sicuro e gratificante. Il campus rappresenta quindi un’importante iniziativa per sensibilizzare il pubblico e incoraggiare l’inclusione di tutti nel mondo dello sport.