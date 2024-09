ATP Tokyo: Berrettini si ritira per infortunio, Fils avanza al terzo turno

FRANCESCO LOIACONO - Sfortunato epilogo per Matteo Berrettini nel secondo turno del torneo ATP 500 di Tokyo. Il tennista romano è stato costretto al ritiro contro il francese Arthur Fils a causa di un infortunio ai muscoli addominali. Dopo aver vinto il primo set al tie-break per 7-6, Berrettini ha subito l'infortunio all'inizio del secondo set, che lo ha costretto ad abbandonare il match. Arthur Fils, quindi, si qualifica per il terzo turno.Gli altri risultati della giornataNelle altre partite del torneo, l'americano Ben Shelton ha superato l'argentino Mariano Navone con un punteggio di 6-4, 6-3, mentre il francese Ugo Humbert ha prevalso sull'americano Brandon Nakashima per 6-3, 6-2. Successo anche per il britannico Jack Draper, che ha battuto il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 6-4.Gli italiani eliminati al primo turnoIl torneo non è stato positivo per gli altri italiani in gara. Matteo Arnaldi è stato eliminato al primo turno dall'americano Tommy Paul con un netto 6-3, 6-2, mentre Mattia Bellucci ha ceduto al britannico Jack Draper per 6-4, 6-2. Anche Luciano Darderi è uscito di scena, sconfitto dall'argentino Mariano Navone con un doppio 6-4.Infine, Arthur Fils aveva già dimostrato il suo ottimo stato di forma vincendo una dura battaglia contro l'americano Taylor Fritz al primo turno, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3.