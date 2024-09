Bari Calcio, è morto l'ex allenatore Gaetano Salvemini

Lutto nel calcio italiano e barese. Si è spento all'età di 82 anni Gaetano Salvemini. Originario di Molfetta, dopo aver allenato l'Empoli, giunse a Bari nell'estate del 1988 e guidò i biancorossi alla promozione in A nel campionato di Serie B 1988-89, contribuendo alla loro permanenza nel maggiore torneo nazionale al termine della stagione sportiva 1989-1990. Dopo la stessa, Salvemini conquistò la Mitropa Cup, battendo il Genoa 1-0 con gol di Perrone su assist di Angelo Terracenere, l'altro molfettese trapiantato in biancorosso nei due tornei precedentemente menzionati. Per uno strano scherzo del destino, il suo decesso, avvenuto stamane a Reggio Emilia (dove viveva da tempo), è coinciso con il giorno del 90esimo compleanno dello Stadio della Vittoria, dove il 21 maggio 1990 vinse quello che, a oggi, risulta essere l'unico trofeo internazionale vinto dal Bari.