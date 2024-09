Bari colpita da una bomba d'acqua: strade allagate e disagi al traffico

BARI - Nel pomeriggio del 12 settembre 2024, intorno alle 17, una bomba d'acqua si è abbattuta su Bari, causando disagi in diverse zone della città. L'intensa precipitazione, durata circa 30 minuti, ha provocato l'allagamento di numerose strade, mettendo in difficoltà la circolazione stradale.

Al momento non si registrano danni significativi, ma si segnalano forti rallentamenti e disagi al traffico. Le autorità stanno monitorando la situazione per assicurarsi che non ci siano ulteriori complicazioni, mentre i servizi di emergenza sono stati allertati per eventuali interventi.