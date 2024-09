Bari, il sindaco Leccese denuncia l'abbandono dei rifiuti a Barivecchia: 'I baresi non meritano di vivere nei vostri rifiuti'

BARI - "I baresi non meritano di vivere nei vostri rifiuti e la città non merita di perdere la sua bellezza per colpa della vostra inciviltà." È con queste parole dure che il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha espresso il suo sdegno sui social, dopo l'ennesimo episodio di abbandono di rifiuti ingombranti a Barivecchia. Qualcuno, dopo aver svuotato un'abitazione, ha pensato bene di lasciare mobili e altri oggetti per strada, deturpando ulteriormente il centro storico della città.

L’amministrazione comunale, stanca di queste ripetute azioni di inciviltà, è pronta a prendere misure severe contro chi deturpa il territorio. Attualmente, la multa per chi abbandona rifiuti ingombranti ammonta a 300 euro, ma il sindaco ha già proposto un significativo inasprimento delle sanzioni. Le nuove multe potrebbero variare da 1000 fino a 10.000 euro, un segnale forte per contrastare un fenomeno che sta diventando insostenibile.

"Dopo l’ennesimo scempio di abbandono dell’arredamento di un’intera casa per strada, a Barivecchia, come in altre zone della città, è arrivato il momento di mettere gli incivili davanti alle proprie responsabilità," ha proseguito Leccese nel suo sfogo. "Ho chiesto agli uffici di predisporre un'ordinanza che aumenti le sanzioni per l’abbandono degli ingombranti. Questi incivili ne dovranno rispondere penalmente."

Il sindaco ha ribadito la necessità di proteggere la bellezza di Bari e preservare la qualità della vita dei suoi cittadini, che non devono subire le conseguenze del comportamento irresponsabile di pochi.