A Torre Quetta arriva il nuovo spettacolo del circo Lidia Togni

BARI - Dal 26 settembre al 20 ottobre, nell’area antistante la spiaggia di Torre Quetta a Bari, il circo nazionale Lidia Togni, diretto artisticamente da Vinicio Togni, proporrà il suo nuovo spettacolo “Top Class”, con attrazioni adrenaliniche, mozzafiato, divertenti e coinvolgenti.“Quello che porteremo a Bari – ha commentato Vinicio Togni – sarà uno spettacolo completo, pensato per creare interesse in spettatori di tutte le età. Uno show ricco di artisti, attrazioni, animali e, in aggiunta agli anni passati, anche con un occhio allo sport attraverso l’uso delle motocross”.Saranno trasmesse emozioni e divertimento attraverso performance innovative, con coreografie ed effetti scenici di grande impatto. In pista ci saranno artisti internazionali che hanno ottenuto riconoscimenti nei più importanti festival del mondo e che contribuiranno a dare vita ad uno spettacolo di grande qualità, che coniuga tradizione e innovazione. Sotto lo chapiteau sarà celebrata l’arte equestre non solo con la maestria di Vinicio Togni, tra i più autorevoli addestratori di cavalli nel mondo e vincitore del 38° Clown d’argento a Montecarlo per la sua cavalleria, ma anche con il passo a due di Giorgia e Vinicio junior. Si potranno ammirare numerosi animali, tra cui la tigre bianca, alcuni cammelli, i pinguini e le otarie ammaestrate da Sara Pedersen, i tre elefanti indiani della famiglia Gartner, oltre ai grandi felini addestrati dal giovane Eros Vinci, recentemente premiato all’Italian Circus Talent Festival di Roma.Sarà inoltre dato spazio a varie performance. Oltre al clown Lele, il verticalista Christian Ferney e agli equilibristi della Troupe Murcia, il pubblico potrà ammirare le spericolate esibizioni dei motociclisti acrobatici dal Team Togni, le grandi illusioni e le fasce aeree di Giorgia Togni, e le cinghie aeree di Maverik, interprete d’eccezione che ha saputo coniugare abilità e forza fisica.“Questo spettacolo è l’anteprima del grande show che porteremo a Napoli a Natale – ha aggiunto Togni –. Facciamo spesso tappa a Bari ma quest’anno allestiremo il nostro circo in una location magnifica come è quella di Torre Quetta e in un periodo dell’anno che, speriamo, con un clima più clemente possa permettere al pubblico di venirci a trovare con maggiore facilità”. Come sempre accade il circo internazionale Lidia Togni proporrà varie iniziative legate al sociale grazie alle collaborazioni delle chiese, delle diocesi locali e delle associazioni che si occupano dei più bisognosi.Gli spettacoli saranno proposti dal giovedì, venerdì e lunedì alle 18 e alle 21; sabato e domenica alle 17 e alle 19.30.Torre Quetta – Lungomare Di Cagno Abbrescia, 7 - Bari: 3391399971