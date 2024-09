Bari, malore in piscina comunale: operaio soccorso dai Vigili del Fuoco e dal 118

BARI – Momenti di grande tensione questa mattina all'interno delle piscine comunali di Bari, dove un operaio di circa 50 anni è stato colto da un malore improvviso mentre stava eseguendo lavori di manutenzione all'interno di una delle vasche.Il pronto intervento dei soccorsi ha evitato il peggio. Sul posto sono giunti rapidamente un’automedica e un'ambulanza del 118, supportati dai Vigili del Fuoco. Questi ultimi si sono immediatamente adoperati per sollevare l'operaio e permettere ai sanitari di prestare le cure necessarie.L’operaio è stato quindi consegnato al personale medico che, dopo i primi interventi, ha provveduto a trasportarlo in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, al momento, non sono ancora state rese note.