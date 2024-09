Tragedia in cantiere a Cassano: operaio 50enne perde la vita a causa di un malore

CASSANO DELLE MURGE - Una tragica fatalità si è verificata nella mattinata di ieri a Cassano delle Murge, dove un operaio di 50 anni, originario di Santeramo in Colle, ha perso la vita mentre si trovava in un cantiere edile allestito in via don Cesare Franco. L’uomo è stato colpito da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo.

Immediato è stato l'intervento dei sanitari del 118, allertati per prestare soccorso. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, alcuni infermieri di una vicina Residenza Sanitaria Assistenziale (Rsa) si sono recati sul posto per fornire le prime cure all'operaio. Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni dell'uomo sono apparse subito gravissime.

L'operaio è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, ma purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

L'area del cantiere è stata immediatamente transennata per permettere alle autorità competenti di effettuare tutti i rilievi necessari e chiarire le circostanze esatte dell'accaduto.