Bari, ripristino basole nella Città Vecchia: interventi di sicurezza e valorizzazione

BARI - L’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha annunciato l’avvio imminente dei lavori di riqualificazione delle strade nel centro storico di Bari, previsti dall’accordo quadro biennale. Gli interventi, che partiranno nei prossimi giorni, sono il risultato di un'attenta attività di monitoraggio condotta dall’assessore, finalizzata a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali danni a persone o cose.

Focus sulla Città Vecchia

“La città vecchia è da tempo soggetta a un’intensificazione dei flussi di passaggio, che hanno progressivamente deteriorato il basolato – ha spiegato Scaramuzzi – causando potenziali rischi per la sicurezza. Per questo motivo, abbiamo deciso di intervenire con urgenza, in accordo con la Soprintendenza, per salvaguardare uno dei luoghi più significativi della nostra città”. L’assessore ha sottolineato come tali interventi seguiranno rigorose prescrizioni per preservare l'integrità e il valore storico del basolato, pur riconoscendo le sfide legate alla durabilità delle opere in un contesto così delicato.

Interventi previsti e materiali utilizzati

I lavori consisteranno nello smontaggio e nel riposizionamento delle basole in pietra, con la sostituzione di quelle ammalorate. L'obiettivo è mantenere la coerenza estetica del luogo, utilizzando basole di dimensioni, finiture e colorazioni simili a quelle esistenti. Questo approccio garantirà il rispetto dell'originale conformazione delle aree interessate senza alterare lo stato storico dei luoghi.

Strade interessate dai lavori

Le strade del centro storico che vedranno l’avvio dei lavori di ripristino sono:

- Largo San Sabino (via Jacopo Calò Carducci)

- Vico dei Gesuiti / strada dei Gesuiti angolo via Fragigena

- Strada del Carmine

- Strada Vallisa

- Piazza San Pietro

- Piazzetta 62 Marinai

- Strada dei Dottula / strada Attolini

- Strada Palazzo di Città angolo Sant'Anselmo

- Piazza dell'Odegitria

- Strada Arco del Carmine

- Piazza Federico II di Svevia.

Particolare attenzione sarà riservata a piazza San Nicola, dove gli interventi si adegueranno alla pavimentazione in sanpietrini esistente, e a largo Albicocca, dove sarà riposizionato il dissuasore lapideo divelto.

Manutenzione delle strade e dei marciapiedi in tutta la città

Contestualmente agli interventi nel centro storico, l’assessore Scaramuzzi ha anticipato l’avvio di un piano di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi, che riguarderà progressivamente tutta la città, partendo dai quartieri periferici. “Questo piano – ha concluso l’assessore – fa parte del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo sicurezza e valorizzazione del patrimonio urbano.”