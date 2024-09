Taranto, Facoltà di Economia: a breve il via ai lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione della sede

TARANTO - Questione di giorni, pochi giorni, e la sede della Facoltà di Economia del capoluogo ionico sarà oggetto degli interventi necessari per cominciare a restituirle una piena funzionalità. - Questione di giorni, pochi giorni, e la sede della Facoltà di Economia del capoluogo ionico sarà oggetto degli interventi necessari per cominciare a restituirle una piena funzionalità.





È quanto emerso dal tavolo di coordinamento che, svoltosi nella giornata di ieri a Palazzo di Città, ha visto partecipare gli assessori comunali Marcello Murgia (al Patrimonio), Federica Simili (alla Pubblica Istruzione) e rappresentanti dell’Università di Bari proprio per valutare le attività e le misure che sono state programmate allo scopo di far fronte ai disagi strutturali segnalati dagli studenti che frequentano le lezioni nell’immobile di via Lago Maggiore.





I primi lavori a prendere il via saranno quelli di adeguamento dell’impianto antincendio e del relativo vano tecnico. Dopodiché, saranno effettuate operazioni finalizzate a riparare le infiltrazioni di acqua registratesi in alcune delle aule in cui si tengono le lezioni. Entro la fine del prossimo mese, invece, gli studenti potranno usufruire di una sala lettura per la consultazione dei testi presenti nella biblioteca universitaria.





Il risultato raggiunto è stato possibile grazie all’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, che sempre vicina alle esigenze del mondo scolastico ed universitario, aveva avviato già da diversi mesi interlocuzioni con la Direzione Tecnica dell’Università di Bari. E questo proprio allo scopo di arrivare a soluzioni capaci di rendere pienamente funzionale una struttura che da oltre trent’anni attendeva la realizzazione di interventi in grado di ottimizzarne l’utilizzo.





"Grazie alla fattiva collaborazione avviata con l’Università di Bari -ha dichiarato il sindaco Melucci- stiamo riuscendo a garantire agli studenti della Facoltà di Economia una sede più funzionale ed efficiente. Poter seguire le lezioni in ambienti decorosi è un diritto dei nostri ragazzi, un diritto che per l’Amministrazione da me guidata rappresenta una priorità. Il nostro obiettivo è risolvere le criticità segnalate nel più breve tempo possibile. Di conseguenza, non faremo mancare il nostro supporto logistico ed operativo per facilitare ed accelerare i lavori, il cui onere è a carico dell’Università".





"L’impegno dell’Amministrazione per assicurare ambienti di studio adeguati -ha aggiunto l’assessore Murgia- è massimo e si continuerà a monitorare da vicino l’avanzamento degli interventi affinché ogni operazione, volta a risolvere le problematiche strutturali che affliggono alcune aule, venga eseguita con celerità ed efficienza".