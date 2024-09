Bari Urban Lab: workshop e concerto con la cantautrice Luce

BARI - Lunedì 23 e martedì 24 settembre si terrà uno dei penultimi appuntamenti del festival Bari Urban Lab, un evento culturale organizzato da Node nell'ambito del progetto "Le due Bari 2024 - Quartieri uniti dalla cultura", promosso dall’assessorato comunale alle Culture. Il festival, giunto alla seconda edizione, ha l'obiettivo di portare spettacoli dal vivo nelle aree periferiche della città.

Presso l'Officina degli Esordi, alle ore 9.00, si svolgerà il workshop "Come nasce una canzone", curato dall'Associazione Culturale Spine e dalla cantautrice Luce. Il laboratorio, diviso in due giornate, è rivolto a chiunque desideri esplorare il processo creativo della scrittura musicale. Attraverso ascolti di brani, analisi e lavori di gruppo, i partecipanti impareranno a sviluppare la propria creatività e a mettere su carta le loro idee musicali. La cantautrice Luce, laureata in canto e composizione pop/rock, guiderà i partecipanti in esercizi pratici per migliorare le proprie abilità nella scrittura di canzoni.

Luce, nome d'arte di Lucia Montrone, è una cantautrice e polistrumentista originaria di Bari. Con uno stile pop/rock introspettivo, la sua musica esplora i sentimenti umani con una varietà di sonorità. Il suo album d’esordio, Segni (2016), ha ottenuto il sostegno di Puglia Sounds Records, e i brani “L’amore chiede l’amore dà” e “La Promessa” sono stati apprezzati dalla critica. Dopo esperienze in Italia e all'estero, come la tournée in Cina nel 2018, Luce ha continuato a sviluppare il suo stile unico, che culmina nel brano Cos’è la felicità, colonna sonora del documentario “L’unione falla forse”.

Il festival Bari Urban Lab si concluderà domenica 29 settembre alle ore 21.00 con il concerto "Cos’è la felicità live", sempre all'Officina degli Esordi. Durante lo spettacolo, Luce eseguirà i brani del suo album Segni e alcune cover, offrendo al pubblico un viaggio musicale emozionante e riflessivo.

L’ingresso agli eventi è gratuito. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.no-de.org.