Bari, Vigili del Fuoco intervengono alla Mater Dei per liberare un anziano dalla fede nuziale

BARI - Un insolito intervento ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco ieri pomeriggio al pronto soccorso della clinica Mater Dei di Bari, dove un uomo di 60 anni, originario di Mola di Bari, si è recato per un problema con la sua fede nuziale. L'anziano non riusciva infatti più a togliere l’anello dall’anulare, causando preoccupazione per la circolazione sanguigna del dito.

Dopo l'arrivo dell’uomo in ospedale, gli operatori sanitari, non riuscendo a risolvere la situazione con i mezzi a disposizione, hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Questi, utilizzando un trapanino di precisione, sono riusciti a segare l’anello con grande cura, liberando il dito senza causare alcun danno o graffio all'uomo.

L’intervento si è concluso con successo, suscitando sollievo nell'anziano e riconoscenza nei confronti dei soccorritori.