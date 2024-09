Turismo & Sport, Regione Puglia e Pugliapromozione partner agli Italian Padel Awards

ROMA - Per due giorni a Roma, nel tempio dello sport che è il Foro Italico, per il padel si sono dati appuntamento campioni di fama internazionale, insieme ad ambassador dal mondo del calcio e dello spettacolo. L’Italian Padel Awards - Oscar del padel, organizzati dal Corriere dello Sport-Stadio, racconteranno quanto il padel sia uno sport che ha conquistato veramente tutti. In questo contesto internazionale, la Regione Puglia e l’Assessorato al Turismo/Pugliapromozione sono partner istituzionali.“Si sono allineati i pianeti e abbiamo avuto il piacere di portare la Puglia al Foro Italico il giorno dopo la designazione a Regione europea dello Sport per il 2026: un impegno che abbiamo voluto legare alla partecipazione della Regione Puglia agli Italian Padel Award – ha detto Raffaele Piemontese, assessore allo Sport della Regione Puglia - Il padel è una disciplina in fortissima ascesa in Puglia e la grande popolarità, spinta anche dagli exploit dei fratelli maggiori del tennis, è una leva su cui puntare per spronare alla pratica sportiva in impianti al chiuso o all’aperto i pugliesi di ogni età e condizione sociale”.Esiste un potenziale legato alla pratica di una disciplina sportiva, quale il padel, in crescita esponenziale, di largo accesso popolare per ogni fascia di età, con una Federazione Internazionale Padel che affilia ormai 65 federazioni nazionali con oltre 18 milioni di praticanti nel mondo. È a questo target che mira l’Assessorato regionale al Turismo/Pugliapromozione nell’ambito del Prodotto turistico Sport, Natura, Benessere. Il padel, a livello nazionale, vede la Puglia attestarsi come una delle regioni più in crescita, registrando un incremento dei campi superiore al 100% rispetto all'anno precedente, con oltre 4.000 tesserati 80 strutture affiliate alla Fitp e oltre 400 campi indoor e outdoor.Per galvanizzare l’interesse degli appassionati di padel, ieri a Roma è stato presentato in anteprima il video promozionale del brand Puglia per il padel. Seguiranno altre attività on/offline ed attività di comunicazione specifiche dedicate nelle città di Bari e Foggia. La manifestazione si concluderà oggi mercoledì 25 settembre a Roma, nel Foro Italico, con le clinic e cioè le prove gratuite aperte al pubblico insieme ai maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel ed ai campioni italiani Alessandro Tinti ed Emily Stellato.