Barletta, 33enne salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere caduto in un pozzo artesiano

BARLETTA - Ieri mattina, i Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un uomo di 33 anni caduto in un pozzo artesiano alla periferia di Barletta. La sua scomparsa era stata denunciata ai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche.Non è ancora chiaro come il giovane sia finito nel pozzo né chi abbia dato l’allarme, permettendo così il suo ritrovamento. Sul caso sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per chiarire la dinamica dell’incidente.Il 33enne è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, nel reparto di ortopedia, dove gli sono state riscontrate diverse escoriazioni e lesioni, ma fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L'uomo ha riportato soprattutto tanta paura, ma può considerarsi fortunato per il rapido intervento dei soccorritori.