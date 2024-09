Barletta, 47enne arrestato per incendio doloso e tentato omicidio: anni di violenze e soprusi contro l'ex compagna

BARLETTA- Un cittadino romeno di 47 anni è stato arrestato in flagranza dalla polizia di Barletta per aver appiccato un incendio nell'abitazione della sua ex compagna, a seguito dell'ennesimo rifiuto di assecondare una richiesta di denaro. L'uomo, con un lungo passato di violenze e soprusi, è stato condotto nel carcere di Trani.

L'aggressore ha numerosi precedenti per reati gravi, tra cui violenza e resistenza a pubblico ufficiale, furto, rapina, rissa, violenza sessuale e danneggiamento seguito da incendio. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’uomo si sarebbe presentato a casa della vittima per chiedere denaro. Al suo rifiuto, ha dato fuoco ad alcuni vestiti con l'intento di estendere le fiamme all'intera abitazione. Fortunatamente, un vicino è intervenuto tempestivamente e ha spento il principio d'incendio.

Non soddisfatto, il 47enne ha cercato di far esplodere una bombola del gas, ma è stato fermato dalla pronta reazione della donna, che ha poi contattato le forze dell'ordine. All’arrivo della polizia, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, tentando di colpire gli agenti con un piatto e sferrare calci, pugni e testate, anche all'interno della loro auto di servizio.

La vittima ha sporto denuncia, raccontando anni di violenze fisiche e psicologiche subite durante la loro relazione decennale. La donna ha descritto come le continue richieste di denaro, gli insulti e le percosse fossero all'ordine del giorno, contribuendo a un quadro di abusi protratti nel tempo.

L'uomo, ora in custodia presso il carcere di Trani, dovrà rispondere di una lunga serie di reati, tra cui incendio doloso, tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.