Barletta, lancio di sasso durante l'Oscar del Libro: le scuse del sindaco Cannito

BARLETTA - In mattinata, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, insieme all'assessore alla Cultura e ai Grandi Eventi, Oronzo Cilli, ha rivolto pubblicamente le scuse della città alla conduttrice Manila Gorio e al virologo Fabrizio Pregliasco, vittime di un lancio di sasso durante un evento nell'anfiteatro del castello. L'episodio è avvenuto venerdì sera, mentre Pregliasco rispondeva a una domanda sul Covid, nel corso della cerimonia "Oscar del Libro"."Un gesto ignobile e ingiustificabile", ha scritto Cannito su Facebook, prendendo le distanze da quanto accaduto e riflettendo sulla situazione sociale della città. Sembra che l'autore del gesto sia un minorenne. "Quali nuove generazioni stiamo crescendo? Perché tutta questa maleducazione? Perché tutta questa violenza?", si è chiesto il sindaco, sottolineando l'importanza di una maggiore presenza e responsabilità da parte dei genitori nell'educazione dei figli.Il sindaco ha inoltre ricordato che, poche ore prima dell'incidente, aveva ordinato, d'intesa con il prefetto, la chiusura notturna dei distributori h24 a seguito delle numerose lamentele dei cittadini riguardo ai disagi causati dai giovani, in particolare appartenenti alla Generazione Z.Cannito ha concluso il suo messaggio assicurando che incontrerà personalmente Manila Gorio e Fabrizio Pregliasco per scusarsi a nome di tutti i cittadini di Barletta.