Lido Marini, voragine inghiotte un camion autospurgo: evacuata un'abitazione

UGENTO - Un mezzo per l'autospurgo è sprofondato in una voragine che si è aperta improvvisamente lungo una strada adiacente a un villaggio turistico a Lido Marini, nella marina di Ugento, in provincia di Lecce. Il veicolo, appartenente a una ditta privata di Casarano, era appena giunto sul posto per svuotare un pozzo nero quando il terreno ha ceduto, creando una vasta buca.

Fortunatamente, le due persone a bordo sono riuscite a scendere in tempo prima che il mezzo fosse inghiottito. L'area è stata immediatamente transennata e messa in sicurezza in attesa delle operazioni di recupero del camion, che saranno effettuate nelle prossime ore con l'ausilio di una gru.

La voragine ha compromesso una porzione estesa di asfalto che costeggia un isolato dove si trova un'abitazione a due piani. L'edificio è stato evacuato e dichiarato inagibile. Al momento del cedimento, i turisti che occupavano il piano terra erano già partiti, mentre gli ospiti del primo piano sono stati trasferiti in un'altra abitazione.

Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure di sicurezza per l'area.