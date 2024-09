Brindisi, operazione dei Carabinieri: 5 arresti per reati gravi

BRINDISI - I Carabinieri di Brindisi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale locale, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica. L'operazione ha portato all'arresto di 5 persone, accusate a vario titolo di reati gravi, tra cui associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, estorsione, ricettazione, furto aggravato in concorso e violazione della sorveglianza speciale.Le indagini hanno permesso di smantellare un gruppo criminale che operava nel territorio, coinvolto in attività illecite. L'operazione rappresenta un passo significativo nella lotta contro la criminalità organizzata nella zona.