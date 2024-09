Circolo della Vela Bari: Gabriele Amodio trionfa al XXI Trofeo d’Alesio

ph_Roberto Amodio

BARI - Gabriele Amodio del CV Bari ottiene il primo posto tra gli Ilca 6 e vince il Trofeo d’Alesio – XXI edizione che ogni anno viene assegnato alla classe più numerosa. Da sempre atleta del CV Bari Gabriele, che negli anni ha sempre ottenuto ottimi risultati sportivi con i colori biancorossi, ormai studia a Roma dove frequenta l’Università ma questo non gli ha impedito di tornare a Bari appositamente per partecipare al Trofeo. Un segnale del forte senso di appartenenza che questo giovane atleta ha per il suo Circolo e di come l’attività sportiva se circondata da validi esempi possa entrare a far parte dello stile di vita di un ragazzo che diventando uomo non smette di sentire quel legame con il mare, con la sua terra e con chi quell’amore lo ha fatto nascere e fortificare. Alle sue spalle nella classifica generale ci sono Pietro Colazzo (CN Lampara) che conquista anche il primo posto tra gli Under 17 e Alessandra Vetrugno (CV Gallipoli) che è anche prima femminile. Nella classifica femminile al secondo posto c’è Marina Murri (CN Lampara) e al terzo Maristella De Filippis (LNI Monopoli). Nella stessa classe bene anche Francesco Romani (CV Bari) primo tra gli U19.“È stata una regata difficile quella di oggi – ha commentato Gabriele appena arrivato sui pontili del suo circolo -. Abbiamo avuto tanto vento però è stata un’ottima regata anche grazie all’ottima organizzazione. Sono davvero contento di aver vinto questo trofeo anche per il legame che c’è con il Circolo. Lo avevo già vinto in Ilca 4 e sono davvero felice di averlo vinto anche in Ilca 6 quest’anno”.Il CV Bari ha fatto la parte del leone anche tra gli Ilca 4 dove Martina Volpicella ha ottenuto il primo posto assoluto e Under 16 tra le regazze. Secondo in classifica generale è Francesco Stabile, che ha conquistato anche il primo posto maschile tra gli U16, e terzo assoluto Michelangelo Comes (LNI Monopoli). Nella classifica femminile Under 16 il secondo posto è andato a Alice Mirizzi Stanghellini Perilli, anche lei atleta del CV Bari; e il terzo a Paola Trotta (CV Azimuth). Tra i ragazzi, invece, secondo posto U16 per Luigi Giaquinto (CV Bari) e terzo per Giovanni Maria Nistri (CV Azimuth). A Rebecca Valente (LNI Monopoli) è andato invece il primo posto femminile Over 16.La classifica degli Ilca 7 ha visto Alberto Divella del CV Bari conquistare il primo posto assoluto e primo anche Under 21 con alle spalle Vincenzo Fulvio Carrozzini (CV Gallipoli) e Nicolò Maria Barracane (CV Bari). Primo in categoria Master è stato Giampiero Menza (CV Bari) seguito da Michelangelo Liuni (LNI Monopoli) e Giovanni Annichiarico (CV Azimuth).La giornata del XXI Trofeo Aldo D'Alesio è stata caratterizzata da temporali e groppi sparsi che per fortuna hanno consentito lo svolgimento della prima prova con vento tra 15 e 18 nodi, con qualche raffica. Poi il comitato di regata presieduto da Vito Laforgia ha rimandato tutti a terra per evitare il groppo che stava passando sul campo di regata. Tornati in acqua per la seconda prova le varie perturbazioni facevano saltare continuamente il vento e la seconda prova è stata annullata a metà del suo svolgimento per un salto di vento di 70 gradi che ha reso impossibile continuare."Siamo soddisfatti dei risultati dei nostri giovanissimi atleti che stanno dimostrando di crescere con Martina e Alice, Francesco e Luigi. Ancora un po' da fare nella classe radial dove le condizioni meteo hanno creato qualche difficoltà in più ai ragazzi. Ma siamo sicuramente sulla strada giusta con tutto il gruppo e adesso lavoreremo per continuare a migliorare" commentano i due tecnici Riccardo Sangiuliano e Luca Bergamasco, coadiuvati negli allenamenti da Salvatore Novembrini.“Siamo molto soddisfatti per avere conquistato tutti i posti più alti del podio e per l’impegno che tutti i nostri atleti hanno messo in campo in una manifestazione che ricorda uno dei nostri storici presidenti – aggiunge Vincenzo Sassanelli, vicepresidente nautico del CV Bari -. Cinquantotto equipaggi in acqua, nonostante le condizioni meteomarine hanno esaltato le qualità dei nostri marinai, posaboe e istruttori. Un caldo ringraziamento anche al Comitato di regata ed a quello delle proteste”.