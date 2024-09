Canosa di Puglia: grande voragine in via Boccardi, nessun ferito

CANOSA DI PUGLIA - Una grande voragine si è aperta improvvisamente nella notte di ieri in via Boccardi, a Canosa di Puglia. L’evento, che ha destato molta preoccupazione tra i residenti, fortunatamente non ha causato feriti, né danni alle auto, dato che nessun veicolo era parcheggiato nella zona al momento del crollo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, insieme ai tecnici del Comune e agli operai, che hanno immediatamente provveduto a mettere in sicurezza l'area e delimitare la zona per evitare rischi per i cittadini.

Le prime ipotesi sulle cause della voragine suggeriscono che il cedimento del manto stradale possa essere stato provocato da infiltrazioni d'acqua sotterranea, che avrebbero indebolito la struttura del terreno sottostante. Al momento, sono in corso verifiche per accertare la reale natura del danno e per valutare i successivi interventi di riparazione.

L'amministrazione comunale ha rassicurato i cittadini, sottolineando che i lavori per la messa in sicurezza definitiva e il ripristino della strada inizieranno quanto prima, per garantire la riapertura di via Boccardi nel minor tempo possibile.