Omicidio a Molfetta: spunta un quinto indagato nell'inchiesta

BARI - Proseguono senza sosta le indagini sull'omicidio di Antonella Lopez, la 19enne uccisa per errore il 22 settembre scorso al Bahia Beach di Molfetta dal 21enne Michele Lavopa. Il caso ha scosso profondamente la comunità, e nuovi sviluppi stanno emergendo mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire ogni dettaglio della tragica vicenda.Secondo quanto riportato da *L’Edicola del Sud*, ci sarebbe un quinto indagato, estraneo ai gruppi di Lavopa e di Eugenio Palermiti, quest'ultimo ritenuto il vero bersaglio del giovanissimo killer. Gli investigatori stanno ora concentrando l'attenzione su questa nuova figura, per capire quale ruolo possa aver avuto nell’episodio.Nel frattempo, il fascicolo dell'inchiesta rimane incentrato su Michele Lavopa e sui tre amici che lo avrebbero aiutato a fuggire e a disfarsi dell'arma utilizzata per il delitto. Le indagini, tuttora in corso, mirano a far luce su tutte le responsabilità coinvolte in quella che doveva essere una vendetta personale, ma che ha portato alla tragica morte di una vittima innocente.