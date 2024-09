CERIGNOLA - Lunedì sera, alla periferia di **Cerignola**, un tragico incidente ha causato la morte di un uomo di 42 anni di nazionalità bulgara. Lo scontro è avvenuto lungo **via vecchia Napoli**, sulla strada comunale per **Stornara**, coinvolgendo un'auto e un tir.La vittima si trovava a bordo dell'auto guidata da un connazionale, rimasto gravemente ferito nell'impatto e attualmente ricoverato al **Policlinico Riuniti di Foggia**. Non ha riportato ferite, invece, il conducente del mezzo pesante.Il 42enne è deceduto ieri mattina in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.Le autorità locali, in particolare la **Polizia Locale di Cerignola**, stanno indagando sulle cause e la dinamica del sinistro.