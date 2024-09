Bari, scossone in Consiglio comunale: Livio Sisto lascia la maggioranza e passa a Forza Italia

BARI - Nuovo terremoto politico nel **Consiglio comunale di Bari**. A un mese dal suo insediamento, **Livio Sisto**, consigliere comunale eletto nella lista *Decaro per Bari* con 926 voti, ha annunciato il suo passaggio dalla maggioranza di centrosinistra a **Forza Italia**. Sisto, entrato in Consiglio dopo la nomina ad assessori di **Carla Palone** e **Vito Lacoppola**, ha alle spalle un passato nelle fila del centrodestra, e il suo cambio di schieramento ha già suscitato dibattito.Alla base della sua decisione sembrerebbe esserci uno strappo con i colleghi di maggioranza riguardante la costituzione delle commissioni comunali."Ho appena formalizzato il mio ingresso nel gruppo consiliare di Forza Italia. Una scelta complessa, ma della cui bontà sono fortemente convinto", ha dichiarato Sisto. "Forza Italia oggi, con una felice intuizione del segretario nazionale **Antonio Tajani**, ha rilanciato la sua capacità attrattiva per tutti i moderati che vogliono contribuire allo sviluppo della comunità".Sisto ha spiegato che la stagnazione del centrosinistra barese e gli eventi recenti hanno accelerato la sua decisione. "Ho condiviso questo passo con tanti amici e sostenitori che hanno manifestato grande entusiasmo. Con loro continuerò a occuparmi dei problemi dei baresi con rinnovata passione", ha concluso il consigliere.Questo passaggio rappresenta un duro colpo per la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco **Antonio Decaro**, e potrebbe influenzare il delicato equilibrio politico del Consiglio comunale di Bari nei prossimi mesi.