Come scegliere il noleggio auto giusto in base alle tue esigenze

SkloStudio/Pixabay

Il mondo del mercato automobilistico e in modo particolare quello del noleggio auto spinge sempre più privati a chiedersi se l’acquisto di una nuova auto sia effettivamente la soluzione migliore oppure se è meglio valutare delle soluzioni alternative molto più convenienti.

In effetti - in modo particolare nel periodo del post pandemia - la vendita delle auto sta subendo un calo significativo a causa delle eventuali spese impreviste e la paura di non riuscire a gestire i costi legati al mantenimento della proprietà di un veicolo.

Finrent semplifica il processo di selezione grazie a un’interfaccia intuitiva e una trasparenza sui costi, permettendo agli utenti di confrontare diverse offerte e scegliere quella più adatta al loro stile di vita.

Noleggiare un’auto conviene davvero?

A differenza dell’acquisto il noleggio auto - in modo particolare quello a lungo termine - porta all’esenzione del pagamento di tutte quelle spese extra come polizza RCA e soccorso stradale che solitamente sono incluse nel canone mensile.

Sebbene per moltissime persone acquistare un veicolo sia un sinonimo di sicurezza, bisogna tenere in considerazione tutti i rischi che comporterebbe l’acquisto.

Oggi le società di autonoleggio a lungo termine mettono a disposizione di privati e aziende delle ottime offerte su veicoli di ultima generazione. Il NLT si basa su un accordo che viene stipulato con le società di noleggio che mettono a disposizione del cliente un proprio mezzo come: auto, moto e furgone mediante il pagamento di un canone mensile.

Il canone del noleggio a lungo termine prende il nome di “all inclusive” in quanto prevede l’inclusione di alcuni servizi aggiuntivi. Questo permette al cliente di godere non solo di una semplificazione economica ma garantisce al noleggiatore un netto risparmio.

Tutti i contratti di noleggio a lungo termine mettono ben in chiaro tutte le condizioni che il cliente è tenuto a rispettare lasciandolo libero da tutte quelle preoccupazioni che un veicolo di proprietà porterebbe.

L’opportunità di usufruire del servizio “all inclusive” rappresenta un significativo beneficio in quanto garantisce una maggiore prevedibilità delle spese che sono spesso legate ad un veicolo a noleggio. Per questo motivo è importantissimo capire appieno tutti i vantaggi offerti da tutta questa tipologia di contratti messi a disposizione dalle società di autonoleggio, mettendo ben in evidenza tutti i servizi inclusi.

Azienda di autonoleggio: come scegliere quella più adatta a te

Al giorno d’oggi le società che operano nel campo dell'autonoleggio sono in continua crescita, per questo motivo - scegliere quella che più si adatta alle proprie esigenze non è mai semplice.

Anche in questo caso i fattori da valutare attentamente sono tantissimi, questo per determinare quale società sia la più conveniente sotto ogni aspetto. Le aziende di autonoleggio sono libere di stabilire delle proprie regole e delle proprie policy.

Come moltissimi altri settori, anche quello del noleggio auto è in continua espansione e in grado di soddisfare anche le esigenze più sofisticate. Ma quali sono i criteri che determinano se un’azienda è quella giusta oppure no?

A determinarlo sono molteplici fattori: dallo storico aziendali, alle clausole contrattuali fino ad arrivare al bilancio delle startup ecco in quale modo possiamo identificare la società più affidabile.

Ovviamente una cosa che dobbiamo mettere in chiaro è che nessuno mette in dubbio le eventuali potenzialità di una startup, ma in un mondo dove il cliente vuole delle sicurezze nulla quanto un’azienda in fase iniziale può rappresentare un fattore di rischio.

Ecco i criteri che è sempre bene tenere in considerazione:

Servizi offerti

Ogni automobilista ha delle esigenze specifiche: una volta che si è accertata non solo la solidità ma anche la storicità aziendale dell’azienda che hai scelto, è il momento di fare un’attenta valutazione di tutte le clausole contrattuali e dei servizi offerti.

Come prima cosa - verifica con estrema attenzione - se la società scelta dispone non solo dei servizi ma anche di una flotta aziendale che soddisfi le tue esigenze: ad esempio potresti aver bisogno dell’auto per soli 18 mesi ma non per tutte le aziende questo lasso di tempo è considerato come “noleggio a lungo termine”.

La cosa migliore in questo caso è quella di fare una valutazione dei vari preventivi proposti, mettendo a confronto i vari servizi offerti dalle varie società, in questo modo avrai una panoramica più chiara su quale sia l’azienda che fa per te.

Storico della presenza nel mercato

Uno degli elementi più utili per valutare l’affidabilità di un’azienda è scoprire da quanto opera sul mercato. Una cosa altrettanto utile sarebbe quella di riuscire a risalire al bilancio aziendale in modo da avere la certezza che la società scelta possieda un solido capitale.

Nel momento in cui si deve fare una valutazione riguardo ad una determinata azienda è sempre bene analizzare approfonditamente tutti gli aspetti di carattere burocratico quali:

Ultimo bilancio ed eventuali adempimenti non rispettati;

Verificare se la partita IVA è ancora attiva;

La tipologia di società.

Alcune informazioni sopra citate, possono essere reperibili entrando nell'apposito sito web della società (in modo particolare nel footer). In alternativa si può sempre procedere con una richiesta di una verifica fiscale o presentare la richiesta ad un proprio intermediario come ad esempio il commercialista.

Parco auto (anche usate)

Alcune aziende storiche di autonoleggio come Finrent mettono a disposizione di tutti i loro clienti dei servizi innovativi tra cui la “flotta di auto usate” che sono come nuove. Si tratta di una gamma di veicoli - che seppur usati - vengono affittati in condizioni eccellenti grazie alla minuziosa manutenzione messa in atto dalla società.

Questa si è dimostrata una delle soluzioni più convenienti, se paragonata all’acquisto da un privato, in quanto la società offre una garanzia mentre un venditore privato no.

Recensioni degli utenti

Oggi grazie ad internet si hanno a disposizione moltissimi strumenti che ci permettono di valutare l’idoneità di un’azienda: grazie alle recensioni hai una visione chiara e dettagliata di tutti i pro e i contro di un’azienda, aiutandoti - nei casi estremi - a proteggerti dalle frodi.

Quando visiti tutti i principali canali online quali: Facebook, Instagram, YouTube, forum e blog, un suggerimento che sentiamo di darti è quello di filtrare le recensioni per “votazioni peggiori”. Partendo da quest’ultime avrai modo di individuare eventuali criticità che l’azienda presenta.

Attenzione in quanto moltissime volte una votazione complessiva può trarre in inganno questo perché moltissime volte il rapporto tra le recensioni totali e quelle negative potrebbe essere così basso da rendere questo parametro poco affidabile.

Foto di competenza e sede legale

Poiché cadere nelle truffe non è una cosa così difficile assicurati sempre, che la società di autonoleggio da te scelta, abbia una sede legale in Italia e che sia in dotazione delle autorizzazioni necessarie per operare.

Molto spesso affidarsi ad un'impresa con sede all’estero, in modo particolare in tutti quei Paesi in cui la burocrazia è poco chiara può mettere in serie difficoltà questo perché in caso di furto o di rate incassate dalla società molto difficilmente lo Stato italiano potrà intervenire a tuo favore.

Testare sul campo

Per farti un’idea reale di come opera una società di noleggio la cosa migliore è testarla direttamente sul campo. Ma come fare? Ti basterà assicurarti che il servizio customer funzioni, provando a metterti in contatto con il centro assistenza contattando il numero verde, oppure, qualora la società lo preveda con la live chat.

Conclusione

Come abbiamo visto la scelta della giusta azienda di autonoleggio non rappresenta affatto una cosa semplice poiché i tantissimi fattori da valutare potrebbero farti cambiare idea.

Uno dei fattori che maggiormente fanno la differenza è il supporto e l’assistenza che il noleggiatore dell’azienda mette a disposizione una volta creato l’approccio iniziale: in questo modo sarà molto più semplice intuire se le sue parole sono frutto della fretta di voler chiudere quanto prima l’accordo.

Prima di procedere con qualunque decisione, fatti inviare sempre una copia del contratto e leggi con estrema attenzione ogni singola clausola prestando un occhio di riguardo maggiore in quelle scritte molto piccole: solo una volta che sarai sicuro della tua scelta, firma e dai inizio al tuo NLT.