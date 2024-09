Alla Praja - Gallipoli l'estate continua: 14 settembre torna Anna x Sottosopra Fest

Super dj, servizi eccellenti… Come la Praja quest'estate c'è stata solo la Praja, unica grande disco italiana ad essere aperta 7 notti su 7 per tutto luglio e tutto agosto. Ed anche a settembre. Con Anna, appunto. Fenomeno musicale e discografico lanciato nel 2020 da Albertino col super singolo "Bando", continua ad infrangere record. Il suo album “VERA BADDIE” è rimasto per 9 settimane consecutive al vertice delle classifiche di vendita. Nessuna artista femminile era riuscita in una impresa del genere, prima dal 2008. Mentre l'esplosiva “30°C è attualmente tra le canzoni più trasmesse dalle radio.



Ma chi è Anna? Vero nome Anna Pepe, nasce a La Spezia nel 2003. Cresciuta tra i vinili del padre, dj e collezionista, si avvicina da piccola al mondo dell'hip hop. Esordisce nel 2018 con un freestyle pubblicato su Instagram e nei mesi successivi pubblica insieme al rapper Anis i singoli "24/7" e "Holidays". Nel 2019 arriva il suo singolo solista, "Baby", e attira le attenzioni di Virgin Records, etichetta del gruppo Universal, che la mette sotto contratto. Il 31 gennaio 2020 esce il singolo "Bando", che riscuote ampi successi e la fa crescere nella scena urban italiana. Il suo primo album "Vera Baddie", uscito a fine giugno 2024 l'ha consacrata come stella del rap italiano al femminile.



Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l'atmosfera incandescente della Praja - Gallipoli, aperta 7 notti su 7. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja.



Il club è l'anima della Praja. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un'emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.

GALLIPOLI - Si allunga ulteriormente la grande stagione della Praja – Gallipoli (LE), il top club salentino gestito da Musicaeparole. Ecco un'altra data extra, dopo quella del 7/9, a conferma di un successo senza fine. Sabato 14 settembre 2024, al top club di Gallipoli, torna Anna, nuova star dell'hip hop al femminile, Anna è infatti ancora protagonista alla Praja, dopo la sua esibizione, sempre per Sottosopra Fest. La sua è una performance chiamata Anna Dj Set.