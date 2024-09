Comune di Bari, modifiche al funzionigramma comunale

BARI - Questa mattina la giunta comunale, su indicazione e relazione del sindaco, ha approvato la delibera con la quale si apportano le modifiche all’organigramma e al funzionigramma del Comune di Bari necessarie all’istituzione della “Ripartizione controlli, legalità, trasparenza e antimafia sociale”.Il sindaco, con il decreto di nomina della giunta, aveva già disposto la rimodulazione della macrostruttura e del relativo funzionigramma al fine di rendere omogenee sul piano organizzativo le deleghe assessorili con gli obiettivi di mandato. Tra le deleghe vi è quella, altamente innovativa sul piano politico e amministrativo, relativa ai controlli, alla legalità, alla trasparenza e all’antimafia sociale che nasce dalla necessità di rafforzare e rendere più penetrante il sistema dei controlli sia interni sia nel complesso sistema delle società partecipate.Inoltre, al fine di potenziare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e all’illegalità da parte delle società in house e delle altre partecipate del Comune di Bari, la giunta ha previsto altresì la costituzione del “Nucleo per le ispezioni amministrative sulle aziende partecipate”.L’attività ispettiva affidata al Nucleo preposto dovrà essere diretta a rilevare qualunque fenomeno di cattivo funzionamento e patologia nell’azione delle aziende comunali (che vanno dalla mancanza di trasparenza ai conflitti di interesse, alla violazione dei precetti dei Piani anticorruzione in tema di incarichi e nomine, inconferibilità o pantouflage, al nepotismo e, appunto, alla corruzione).Obiettivo dell’attività ispettiva sarà non solo di verificare la correttezza e la legittimità sostanziale e procedurale dell’azione delle società partecipate ma anche di essere di ausilio all’autocorrezione, alla conformazione di atti, comportamenti o procedure delle società partecipate ai principi di legalità, trasparenza e buon andamento, con il risultato di implementare la qualità e l’efficienza migliorando i servizi e le prestazioni ai cittadini.Di seguito le sostanziali modifiche al funzionigramma apportate con la delibera approvata:· istituzione della nuova Ripartizione Controlli, Legalità, Trasparenza e Antimafia Sociale;· soppressione dello Staff Controlli Interni;· soppressione dello Staff Controlli Enti Partecipati;· ridefinizione delle competenze delle ripartizioni “Infrastrutture, Viabilità e OO.PP.”, “Tutela Ambiente, Igiene e Sanità” e “Patrimonio” per attinenti i controlli dei servizi resi dalle società partecipate dall’Ente;· ridefinizione delle competenze del Settore Protezione Civile, Sicurezza urbana e Lotta non repressiva alla criminalità organizzata della Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile con contestuale ridenominazione;· soppressione della PoEQ Controllo Strategico e Qualità dei Servizi dello Staff Direzione Generale e istituzione della PoEQ Assistenza e Supporto giuridico-amministrativo alla Direzione Generale nello Staff Direzione Generale.“Questo atto nasce dall’impegno di voler mantenere un patto fatto con la città durante al campagna elettorale - spiega Vito Leccese -. La legalità, il controllo, la trasparenza, l’antimafia sociale non sono semplici vessilli ma azioni che dobbiamo praticare quotidianamente. Per questo dopo le parole siamo passati ai fatti, con l’obiettivo di migliorare e approfondire i controlli, introducendo una inedita struttura con spiccati poteri di vigilanza, autonoma sul piano delle relazioni con i livelli di rappresentanza politica e che assuma su di sé tutte le funzioni di controllo previste all’interno del vigente funzionigramma. Questo provvedimento rappresenta un primo traguardo di questa amministrazione ma anche un punto di partenza importante perché sia eliminato anche solo il sospetto di illegalità e si rafforzino le capacità della amministrazione di respingere ogni tentativo della criminalità e del malaffare di scalfire le procedure amministrative e le attività degli enti e delle aziende collegate. Da qui vogliamo ripartire per dare alla città un messaggio di fiducia e assicurare ancora di più la massima trasparenza in ogni azione o politica che ricadrà sui cittadini”.