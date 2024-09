MODUGNO - Un uomo ha perso il controllo del suo monopattino per cause ancora da accertare, cadendo rovinosamente e battendo violentemente la testa sull’asfalto. L'incidente è avvenuto nella zona Piscina dei Preti a Modugno.L’uomo, immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale in codice rosso e le sue condizioni sono gravi. Per chiarire la dinamica dell'accaduto, saranno fondamentali le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area.Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale, che sta indagando per ricostruire esattamente le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del monopattino.