Consiglio Comunale Bari, fumata nera per l'elezione del Presidente

Dopo questa fumata nera, si tornerà a votare fra 10 giorni. Un lasso di tempo troppo lungo per Giuseppe Carrieri. Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo di Città nel corso del suo intervento ha chiesto al sindaco di convocare in tempi stretti la prossima seduta per l'elezione di colui che dovrà garantire il solerte svolgimento dei lavori consiliari e l'efficiente funzionamento degli organi facenti capo al Presidente del Consiglio Comunale.





Quanto al suo profilo, lo stesso Carrieri ha lanciato la proposta di individuare il prossimo Presidente all'interno della minoranza quale segno di garanzia e di trasparenza nei confronti di una maggioranza di centrosinistra in difficoltà nell'indicare un proprio candidato per ricoprire questo importante e delicato ruolo istituzionale.

NICOLA ZUCCARO - Si è conclusa con un nulla di fatto, nella seduta convocata stamane presso l'aula Dalfino, l'elezione del presidente del Consiglio Comunale di Bari. Ventisette schede bianche e nove con altrettanti voti a favore del consigliere di opposizione Giuseppe Carrieri, hanno impedito l'elezione al primo scrutinio del presidente della massima assemblea cittadina.