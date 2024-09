Galatina, aggressione dopo una lite: uomo ferisce l'ex fidanzato della figlia con un'arma da taglio

LECCE - Una violenta lite avvenuta ieri sera a Galatina, in provincia di Lecce, ha portato a un'aggressione con un’arma da taglio. Un uomo ha ferito l’ex fidanzato della figlia, colpendolo a un braccio e causandogli una frattura durante la colluttazione. Fortunatamente, le ferite non sono risultate gravi.Secondo le prime ricostruzioni, i due ex fidanzati, un uomo di 35 anni e una donna di 28, si erano incontrati per cena, probabilmente con l'intento di riallacciare la loro relazione. Tuttavia, mentre si trovavano in auto, la situazione è rapidamente degenerata in una lite. A quel punto, la donna ha chiamato il padre, chiedendogli di andarla a prendere alla stazione ferroviaria di Galatina.All'arrivo del padre, la discussione tra i due uomini è sfociata in violenza, con il 35enne che ha avuto la peggio. Durante la colluttazione, il padre della ragazza ha utilizzato un'arma da taglio, ferendo l'uomo al braccio. Il malcapitato, oltre alla ferita, ha riportato anche la frattura di un arto.Il 35enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Tricase, dove è stato medicato e successivamente dimesso. Nel frattempo, il padre della donna è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per lesioni personali.