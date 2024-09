Convegno internazionale sui paesaggi culturali degli insediamenti in roccia: presentazione a Bari

Bari, 18 settembre 2024 — Il Comune di Palagianello annuncia la conferenza stampa di presentazione del convegno internazionale dal titolo “Paesaggi culturali degli insediamenti in roccia. Ricerca. Valorizzazione. Promozione”. L'incontro si terrà il 18 settembre alle ore 12:00 presso la sala Di Jeso del Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, in via Nazario Sauro 33, Bari.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’APS Cultura & Armonia e sostenuto da Willy Green Technology, è patrocinato dall’Assessorato al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia. Il convegno, che si svolgerà a Palagianello dal 26 al 29 settembre, sarà un'importante occasione di dibattito e confronto sul tema della tutela e valorizzazione dei paesaggi culturali caratterizzati da insediamenti in roccia.

Parteciperanno al convegno istituzioni locali, regionali e nazionali, tra cui la Regione Puglia, l'Università di Firenze, l'Università di Bari, l'Università del Salento e la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo. L’evento vedrà la presenza di studiosi e specialisti di fama internazionale, esperti nel campo degli insediamenti in roccia e delle antiche vie dell’acqua.

Interverranno alla conferenza stampa:

Gianfranco Lopane , Assessore al Turismo Regione Puglia

, Assessore al Turismo Regione Puglia Giuseppe Gasparre , Sindaco di Palagianello

, Sindaco di Palagianello Emanuele Ventura , Presidente onorario di Cultura & Armonia

, Presidente onorario di Cultura & Armonia Giovanna Giannandrea, Amministratrice unica di Willy Green Technology

Per ulteriori dettagli e informazioni, è possibile contattare:

Carmela Barbitta

Caposettore Cultura Comune di Palagianello

Tel: 347.4490098

Email: dirigente.amministrativo@comune.palagianello.ta.it

Sito web: www.palagianelloterredellegravine.it