Conversano: donna denuncia il marito per minacce e molestie, attivato il protocollo Codice Rosso

CONVERSANO – Una giovane donna di Conversano ha trovato il coraggio di presentarsi in caserma, accompagnata dai suoi due figli piccoli, per denunciare il marito accusato di minacce e molestie. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato l’attenzione delle autorità, che hanno subito attivato le procedure necessarie per garantire la sicurezza della vittima e dei suoi bambini.

La donna ha raccontato dettagliatamente le intimidazioni subite, descrivendo una situazione di crescente paura e disagio. I militari, dopo aver raccolto la sua testimonianza, si sono immediatamente recati nell’abitazione della famiglia per accertare i fatti e raccogliere ulteriori elementi utili per la denuncia.

In seguito all’accertamento delle circostanze, le forze dell’ordine hanno attivato il protocollo previsto dal Codice Rosso, una normativa che mira a proteggere le vittime di violenza domestica e di genere. Grazie a questa attivazione, la donna e i suoi bambini sono stati trasferiti in una struttura protetta e segreta, garantendo così la loro incolumità e permettendo loro di iniziare un percorso di sicurezza e recupero.

Nel frattempo, il marito è stato denunciato in stato di libertà. Le autorità stanno seguendo il caso con attenzione, per assicurare che vengano intraprese tutte le azioni necessarie per proteggere la donna e i suoi figli da ulteriori violenze.

Questo episodio mette in luce l'importanza di denunciare situazioni di abuso e la rapidità di intervento da parte delle forze dell'ordine, che possono fare la differenza nella vita delle vittime di violenza domestica. La comunità di Conversano si stringe attorno alla donna e ai suoi bambini, in attesa di un futuro più sereno e sicuro.