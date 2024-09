Coppa Davis, esordio vincente per l'Italia: Berrettini domina contro Fonseca, ora tocca ad Arnaldi

BOLOGNA - Nella giornata d’esordio della fase a gironi di Coppa Davis, l’Italia, campione in carica, ha iniziato con il piede giusto alla Unipol Arena di Bologna, affrontando il Brasile. Matteo Berrettini ha regalato agli azzurri la prima vittoria, imponendosi su Thiago Seyboth Fonseca in due set con il punteggio di 6-1, 7-6.

Berrettini si impone su Fonseca

Il primo set è stato un monologo dell'azzurro, che ha dominato il giovane brasiliano con un netto 6-1, chiudendo in soli 23 minuti. Più equilibrato il secondo set, dove Fonseca ha resistito, costringendo Berrettini al tie break. L'italiano, però, ha mantenuto alta la concentrazione, riuscendo a vincere il set e il match, dimostrando un gioco solido e ritrovato.

Ora tocca ad Arnaldi e al doppio

Il prossimo incontro vedrà Matteo Arnaldi sfidare Thiago Monteiro, mentre il doppio sarà giocato dalla coppia italiana composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Gli incontri sono trasmessi in diretta su Sky Sport Uno e disponibili in streaming su NOW. L'Italia parte favorita in questa sfida, con l'obiettivo di avanzare verso le fasi finali della competizione.