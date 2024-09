Bisceglie, struttura turistica sequestrata: violazioni demaniali e paesaggistiche, tre denunce

BISCEGLIE - A Bisceglie, la Guardia costiera di Barletta ha posto sotto sequestro una struttura turistica di quasi 10mila metri quadrati, realizzata in violazione di norme demaniali, edilizie e paesaggistiche. Tra le irregolarità accertate, scale, tettoie e muri costruiti senza rispetto delle leggi, oltre a un'area parcheggio e verande create senza permessi.

Tre persone sono state denunciate per reati che includono l'occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo, falsità ideologica in atto pubblico e violazioni delle leggi paesaggistiche ed edilizie. Tra i denunciati, il legale rappresentante della società proprietaria, il direttore dei lavori e il progettista.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono partite dall'esame di concessioni demaniali marittime a Bisceglie. Già ad agosto scorso, un'area era stata sequestrata per la costruzione illegale di un solarium e di una zona ristorazione vicino al mare. Ulteriori verifiche hanno rivelato che muri, scale, tettoie e ambienti residenziali con bagno e terrazzino privato erano stati realizzati in violazione delle normative vigenti. Anche parcheggi, verande e ampliamenti di locali commerciali risultano non conformi alla legge.