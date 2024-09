Da Treviso a Leuca, il viaggio di Monica

. S. MARIA DI LEUCA - “E’ stato un viaggio molto impegnativo, ma anche una bella scoperta…”. 1283 km in bicicletta, attraverso l’Italia, da Nord (Treviso) a Sud (Leuca), passando per il Gargano.E’ lo stesso postulato, il viaggio come continua scoperta, a pensarci bene, dei grandi viaggiatori, da Goethe a Bruce Chatwin.Monica Todescato è partita dal Veneto (Treviso) e in 12 giorni è giunta in Puglia, l’estremo sud, Santa Maria di Leuca.“Ho dormito – confida Monica - qualche notte in tenda, in b&b… Ho incontrato persone stupende e gentili… Mi hanno dato del cibo, frutta e perfino una casa…”.Monica ha così realizzato un suo vecchio sogno. La sua avventura in bicicletta è cominciata tanti anni fa con piccoli tour, in compagnia dei suoi amici.Ma quest’anno voleva fare qualcosa di grande, di unico, una prova di forza con se stessa: una volta giunta a Leuca ha affermato che ancora non si rende conto dell’impresa compiuta.Ma è rimasta anche colpita dalla bellezza della “bianca del Sud”.