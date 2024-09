Evasione dal carcere di Borgo San Nicola: in fuga un detenuto 29enne del Barese

LECCE - Questa mattina un detenuto è evaso dal carcere di Borgo San Nicola a Lecce, scatenando una vasta operazione di ricerca da parte delle forze dell'ordine, che stanno impiegando anche droni per localizzarlo. A riferire l'accaduto è il sindacato Conaippe.

Il fuggitivo, Vito Grassi, un 29enne originario di Triggiano (Bari), era detenuto nel reparto di osservazione psichiatrica (ROP) della struttura. Stava scontando una condanna per rapina a mano armata ed era noto per il suo comportamento ribelle. Secondo le prime informazioni, Grassi sarebbe evaso intorno alle 14:30 durante l'ora d'aria, scavalcando la recinzione del carcere. Le autorità sospettano che possa aver ricevuto aiuto dall'esterno per pianificare la fuga.

Le forze dell'ordine hanno immediatamente avviato le ricerche, allertando tutte le pattuglie in zona e coordinando operazioni di controllo stradale e aereo. L’evasione ha generato preoccupazione, poiché il detenuto è considerato pericoloso. Le autorità stanno esaminando tutte le possibili piste per riuscire a localizzare il fuggitivo e riportarlo in custodia.