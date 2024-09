Disagi causati dal passaggio a livello sulla SS 172 tra Locorotondo e Martina Franca, Scatigna (FdI): 'Situazione annosa e intollerabile'

“Tale problema determina un congestionamento del traffico notevole, causando ritardi, disservizi e problemi di sicurezza soprattutto per i mezzi di soccorso e per i residenti che necessitano di attraversare frequentemente questo tratto. Nonostante le numerose segnalazioni, Ferrovie Sud Est non ha mai adottato soluzioni idonee e definitive a risolvere siffatta situazione intollerabile e che va risolta per garantire finalmente la sicurezza e la fluidità della circolazione su una strada così importante”, conclude Scatigna.

BARI - “Le gravi problematiche che si verificano lungo la Strada Statale 172 tra Locorotondo e Martina Franca richiedono una soluzione immediata, non più ulteriormente procrastinabile. Infatti, da anni si registrano gravi disagi per i cittadini e per i tanti pendolari che percorrono la strada a causa delle prolungate chiusure delle sbarre del passaggio a livello, che restano abbassate per oltre 20 minuti”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Tommaso Scatigna, che ha presentato una richiesta di audizione urgente in V Commissione Trasporti per audire il presidente Emiliano, l’assessore Cilento e l’amministratore delegato di Ferrovie del Sud Est, ing. Giorgio Botti.