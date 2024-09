Bisceglie, CompagniAurea: gruppo di lettura 'La Leggerezza', al via la seconda edizione

Il format della “Leggerezza”, coordinato dal professor Antonio Pasquale, da un’idea della CompagniAurea, mantenendo la sua specifica e autentica natura di spazio di lettura di alta fruizione, viene implementato da un’accezione laboratoriale che permetterà al gruppo di conoscere e confrontarsi con la scrittrice o semplicemente porsi in ascolto della sua esperienza nella narrativa e nella vita.



Per tutte le info: compagnia.aurea@gmail.com oppure telefonare al 3202313278. Il format della “Leggerezza”, coordinato dal professor Antonio Pasquale, da un’idea della CompagniAurea, mantenendo la sua specifica e autentica natura di spazio di lettura di alta fruizione, viene implementato da un’accezione laboratoriale che permetterà al gruppo di conoscere e confrontarsi con la scrittrice o semplicemente porsi in ascolto della sua esperienza nella narrativa e nella vita.«Abbiamo pensato di rivolgere la nostra attenzione alla narrativa “locale”, scoprendo l’alta caratura di tale scrittura, il suo essere trasversale, duttile e fruibile, ponendo sempre al centro i Lettori, attori e interpreti principali della nostra progettualità» – dichiara il moderatore Antonio Pasquale.L’auspicio consiste nel raccogliere un rinnovato riscontro dei lettori, di chi vorrà iscriversi alla nuova edizione, offrendo un servizio di promozione e valorizzazione del territorio e della cultura, che permetta a ogni componente di ritagliarsi un angolo di libera lettura e riflessione, arricchente e motivante.Per iscriversi è necessario compilare il form al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1MDCgSnUT3A5ZhfTr-A2PCHTHIqlYg7t5DbO4COBghJ8/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwY2xjawE5n2BleHRuA2FlbQIxMQABHbR6VgDZJr62FzKhLDNYfSEBVAoRmh-UWs5L7Kb0w2qMiidZiOSuF5zbgQ_aem_mfZGtlNBF9zTOZqx-aMozQ&pli=1 Per tutte le info: compagnia.aurea@gmail.com oppure telefonare al 3202313278.

BISCEGLIE- Il risultato positivo, i riscontri dei lettori e di chi è venuto a conoscenza della prima esperienza del Gruppo di Lettura “La Leggerezza” dello scorso anno, hanno costituito il presupposto per progettare e avviare la seconda edizione di tale attività, all’interno dei percorsi di promozione sociale della CompagniAurea, diretta da Francesco Sinigaglia.La nuova edizione, che si terrà presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory” su Carrara Finizia, 59 a Bisceglie, andrà a scandagliare esempi di narrativa locale dai temi di stretta attualità, a cui si interseca l’elemento del viaggio, insieme a quello delle relazioni intra e interpersonali. Il valore aggiunto di questa edizione si esplica nella lettura condivisa e ad alta voce del romanzo della scrittrice e docente biscegliese Angela Francesca Di Pilato, dal titolo Lo strano gioco del destino. Il percorso si articolerà in incontri di lettura a partire dalla fine di ottobre 2024 che culmineranno con un dialogo di “restituzione” con la scrittrice, in cui i lettori avranno modo di conoscere e confrontare le loro riflessioni direttamente con l’autrice del romanzo.L’organizzazione ha inteso promuovere un open day che si terrà venerdì 20 settembre, alle ore 19:00 in cui sarà illustrato il progetto ai lettori.