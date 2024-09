Disperso in mare tratto in salvo al largo di Bari: operazioni di ricerca coordinate dalla Guardia Costiera

BARI - Nella mattinata di ieri, intorno alle 10:15, la Centrale Operativa/I.M.R.C.C. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha informato la Sala Operativa della Guardia Costiera di Bari di una segnalazione urgente. La motonave “DELPHI”, battente bandiera liberiana, aveva segnalato la scomparsa di un membro dell’equipaggio di nazionalità filippina, visto per l’ultima volta a bordo a mezzanotte, mentre la nave si trovava a circa 25 miglia nautiche al traverso di Bari.Immediatamente la Guardia Costiera di Bari ha attivato tutte le unità di ricerca e soccorso (S.A.R.) disponibili presso i comandi costieri della zona, coinvolgendo anche un mezzo aereo del Corpo e richiedendo la collaborazione delle unità aero-navali della Guardia di Finanza. Oltre alle ricerche in mare, sono stati emessi "Avvisi ai Naviganti" per informare il traffico mercantile presente nell’area, al fine di ampliare le operazioni di ricerca.Le attività di soccorso, avviate nella giornata precedente senza successo, sono proseguite anche nella mattinata odierna con l’impiego delle motovedette di Otranto, Monopoli, Brindisi e Bari, oltre all’intervento aereo.Fortunatamente, la vicenda ha avuto un lieto fine. Alle ore 10:40, la motonave “FLORENCIA” ha segnalato alla Capitaneria di Porto di Brindisi di aver tratto in salvo, tramite una scialuppa di salvataggio, una persona che ha dichiarato di essere caduta in mare dalla “DELPHI”. Il marittimo è stato trasferito a bordo della motovedetta CP 611 e condotto al porto di Brindisi, dove un’ambulanza del 118, già allertata, lo ha atteso per il trasporto in ospedale.Attualmente sono in corso indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare le circostanze che hanno portato alla caduta in mare del membro dell’equipaggio.