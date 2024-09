Spalletti cerca il bis esterno in Nations League

Di contro Israele, reduce dall'esordio negativo per il 3-1 subìto dal Belgio nella stessa data, punterà a cancellare sia lo zero in classifica che a riscattare l'1-3 subìto dall'Italia ad Haifa il 5 settembre 2016 nell'incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018.

Galvanizzati dal successo sui francesi, sul neutro di Budapest, gli azzurri cercheranno di regalare la seconda vittoria consecutiva esterna al CT Luciano Spalletti a quattro giorni di distanza da quella ottenuta a Parigi nella serata di venerdì 6 settembre 2024.