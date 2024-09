Donatella Campanile alla guida di Castel del Monte: una nuova sfida per la valorizzazione del sito Unesco

BARI - Dal 2010 in forze al Ministero della Cultura, Donatella Campanile è stata nominata direttrice di Castel del Monte, uno dei siti Unesco più iconici della Puglia. Specialista in restauro dei monumenti, Campanile vanta una lunga carriera iniziata con la laurea in Architettura presso il Politecnico di Bari e arricchita da un dottorato di ricerca in restauro conseguito all’Università “La Sapienza” di Roma. Ha lavorato in vari enti del Ministero, tra cui la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Lecce, Brindisi e Taranto, e il Segretariato regionale per la Puglia.

Nella sua carriera, ha curato numerosi progetti di restauro e valorizzazione di monumenti pugliesi, e ora assume l’incarico di guidare Castel del Monte. "Sarà un'affascinante sfida contribuire alla valorizzazione di un monumento così rappresentativo della Puglia", ha dichiarato Campanile. La neo direttrice, accolta dal benvenuto del Direttore delegato Francesco Longobardi, ha annunciato l’intenzione di portare avanti i progetti già in corso e di sviluppare nuove strategie per rendere il sito sempre più fruibile ai visitatori moderni.