'ERN-Apulia+MED', il 27 settembre 2024 torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici

LECCE - Il prossimo 27 settembre 2024, la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici farà il suo ritorno con una nuova edizione del progetto ERN-Apulia+MED, che estenderà il proprio raggio d’azione oltre la Puglia, includendo l’intera area mediterranea grazie alla collaborazione con nuovi partner esteri e istituti associati.Quest'anno, il tema centrale sarà il legame tra ricerca, conoscenza e cultura, che affonda le proprie radici comuni nell’area mediterranea. La manifestazione promuoverà il dialogo interculturale e l’abbattimento dei confini attraverso la scienza, presentando la ricerca come uno strumento di progresso collettivo.Il vasto programma di eventi, diffuso in città come Lecce, Brindisi, Foggia, Ostuni, Taranto e Castellana Grotte, ma anche in località estere come Tarragona (Spagna), Tirana (Albania), Istanbul (Turchia) e Fayyum (Egitto), abbraccerà una varietà di argomenti, dall'universo al mondo subatomico, dalla medicina personalizzata all'agricoltura sostenibile, fino alle nuove tecnologie e alla biodiversità.I partecipanti potranno vivere esperienze uniche: spettacoli teatrali scientifici, laboratori interattivi, mostre, grandi esperimenti, giochi scientifici e incontri con i ricercatori. Ampio spazio sarà dedicato alle scuole e alla Citizen Science, coinvolgendo il pubblico in iniziative di divulgazione attiva.L’edizione 2024 sarà caratterizzata anche da un’offerta di eventi online, con dirette, video dimostrativi e piccole attività sperimentali sui canali web e social.L'iniziativa, coordinata dall'Università del Salento, si avvale del supporto di numerose istituzioni scientifiche italiane e internazionali ed è rifinanziata dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska Curie (HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01, Grant No. 101162513).Il programma completo e le informazioni sugli eventi saranno presto disponibili sul sito ufficiale ernapuliamed.org.