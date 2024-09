MOLFETTA – Notte di terrore in via Salepico a Molfetta, dove ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della filiale BNL. I malviventi sono riusciti a portare a termine il colpo, fuggendo con il bottino.Sul luogo dell'esplosione sono immediatamente intervenute le guardie giurate dell'istituto di vigilanza privata "Metronotte La Notturna", che hanno effettuato i primi accertamenti. Sono attualmente in corso le operazioni di quantificazione dei danni causati dall'esplosione. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili del furto.