Festival delle Regioni, Mattarella presenzierà a Bari

BARI - Dal 19 al 22 ottobre, Bari ospiterà la terza edizione del “Festival delle Regioni”, un evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in collaborazione con la Regione Puglia. Il festival, intitolato “La Regione del Futuro tra Digitale e Green: quali competenze?”, sarà inaugurato al Teatro Piccinni alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.Quest’anno, il focus sarà sull’innovazione tecnologica e la transizione verde, con un occhio attento al dialogo intergenerazionale. I giovani saranno al centro del dibattito, confrontandosi con presidenti di regione, accademici e stakeholder su tematiche cruciali come l’intelligenza artificiale, il cambiamento climatico e le competenze necessarie per il futuro delle regioni italiane.Il festival presenterà anche il Villaggio delle Regioni, uno spazio dedicato alla promozione di progetti e iniziative provenienti da diverse regioni italiane, favorendo il dialogo tra i vari territori. Nei giorni del 21 e 22 ottobre, i RegionTalks vedranno la partecipazione di presidenti di regione e ministri, impegnati a discutere temi come intelligenza artificiale, sostenibilità, nuove competenze e impegno civile.Nei prossimi giorni sarà presentato il programma ufficiale del festival durante una conferenza stampa.