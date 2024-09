Antonio Cirillo: venerdì 27 settembre riceverà al Senato della Repubblica la Benemerenza per il proficuo lavoro e costante impegno contro il femminicidio, stalking e violenza di ogni genere

ROMA - Arriva un nuovo riconoscimento per Antonio Cirillo: il senatore accademico, venerdì 27 settembre 2024 presso il Senato della Repubblica presso Palazzo Giustiniani nella Sala Zuccari, riceverà la Benemerenza per il proficuo lavoro e costante impegno contro il femminicidio, stalking e violenza di ogni genere. - Arriva un nuovo riconoscimento per Antonio Cirillo: il senatore accademico, venerdì 27 settembre 2024 presso il Senato della Repubblica presso Palazzo Giustiniani nella Sala Zuccari, riceverà la Benemerenza per il proficuo lavoro e costante impegno contro il femminicidio, stalking e violenza di ogni genere.





Questa Benemerenza per Antonio Cirillo sarà ricevuta in occasione del Premio Internazionale Leone XIII su iniziativa del Senatore Marco Scuria in collaborazione con la Nobile Accademia Leonina.





Interverranno all'evento: il Dott. Cristian Raponi (Presidente della Nobile Accademia Leonina); Patricia Araya Guttierez (Ambasciatrice del Cile presso la Santa Sede); Teresa Susana Subieta (Ambasciatrice della Bolivia presso la Sala Sede); Annabella Machuca (Ambasciatrice del Salvator presso la Santa Sede); Alberto Barranco Chaverria (Ambasciatore del Messico presso la Santa Sede). Madrina sarà Denny Mendez. A moderare sarà Criselis Martinez.





"Ringrazio di cuore anche il giornalista e direttore di Italia Love Tv, Daniele Martini, il quale sostiene ogni mia iniziativa e pubblicherà le foto dell'evento. Un ringraziamento particolare anche al fotografo Fernando Vecchini che seguirà in presenza l'evento" ha dichiarato lo stesso Antonio Cirillo.