Francesco Di Tommaso torna con 'Non smettere mai', un’emozionante ballad che arriva al cuore

“Non Smettere Mai” è il nuovo singolo del cantautore abruzzese Francesco Di Tommaso, dal 4 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Torna il cantautore dalla lingua affilata che ancora una volta consegna a un brano pensieri e considerazioni sulla vita, e questa volta lo fa attraverso un’emozionante ballad trascinata da chitarre acustiche dal sapore pop britannico, un’esortazione all’ascolto dell’altro, ad assaporare la vita nei suoi valori più autentici.

Francesco racconta: «In un momento storico dove nei social e in televisione vengono seminati messaggi di odio e fake news, odiatori seriali e leoni da tastiera sembrano avere la meglio, "Non smettere mai" è un inno ai valori di rispetto, libertà e fratellanza tra le persone e i popoli. Un invito a non farci trascinare nel vortice dell'egoismo. A ritrovare dentro di noi l'empatia e la sensibilità necessarie a capire anche i bisogni di chi ci è accanto, anche solo per un momento.

Francesco affronta le tematiche tipiche del nostro tempo e dei nostri luoghi con uno spirito critico, cinico, ma anche ironico e divertente. Lontano dal mondo discografico più commerciale, preferisce stare vicino a spazi e contesti che gli permettono di esprimere le sue idee. I suoi brani sono caratterizzati da messaggi forti, pieni di parole, urla di liberazione diretti a chi ha voglia di ascoltare un punto di vista diverso, schietto e che non ha alcuna intenzione di farsi condizionare.