Su Food Newtork le nuove puntate di 'Uno chef in fattoria' con Roberto Valbuzzi

Per chi ama scoprire i prodotti del territorio, per chi sogna di assaporare i frutti dell’orto e per chi desidera gustosi spuntini di mezzanotte insieme alle persone più care, si spalancano le porte della fattoria dello Chef Roberto Valbuzzi! Su Food Network canale 33 torna “UNO CHEF IN FATTORIA”, dall’1 ottobre ogni martedì alle 22:00 e on demand su discovery+.

La cucina, il territorio, la famiglia. Sono queste le cose che fanno stare bene lo chef Roberto Valbuzzi e che lo appassionano, giorno dopo giorno, sempre di più. È per questo che Roberto vuole portarci nel suo posto del cuore, dove nascono i piatti che condivide con le persone che ama: la sua fattoria. Vivere in fattoria significa rispettare e amare la natura, e avere sempre ingredienti biologici a chilometro zero pronti da utilizzare in cucina.

Lo sa bene Roberto, che ama i sapori autentici e che valorizza al meglio i prodotti della sua terra, esaltandoli in ogni ricetta, dalla più semplice alla più ricercata. In questa nuova stagione, Roberto riapre le porte della sua fattoria di famiglia in provincia di Varese per portare a tavola tre gustose ricette a puntata: una preparata con i prodotti tipici del suo territorio, una con i suoi ingredienti di casa – ovvero i frutti del suo orto – e, per concludere, un delizioso spuntino di mezzanotte. Benvenuti a casa di Roberto, benvenuti in fattoria!