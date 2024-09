Giorgio Chiellini 'prof' di imprenditorialità per un giorno presso WeDo Academy

LECCE - Nei giorni scorsi si è tenuto a Lecce l’ultimo Summer Camp 2024 della WeDo Academy, la nota associazione pugliese no profit impegnata nell’educazione all’imprenditorialità giovanile. Il Camp ha visto la partecipazione di 16 ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni che volevano conoscere, acquisire e sperimentare lo spirito e la mentalità imprenditoriale, meglio conosciuta come Entrepreneurial Mindset. Il camp esperienziale si è svolto presso la bellissima sede di Links, gentilmente messa a disposizione dal Ceo Giancarlo Negro.Il modello formativo dell’originale Summer Camp prevede una prima fase in cui i ragazzi partecipanti possono incontrare, conoscere, ascoltare e interagire con alcuni “Testimonial” ossia Imprenditori, manager, professionisti e giovani startupper i quali, durante gli incontri, raccontano ai giovanissimi aspiranti imprenditori le loro straordinarie storie, personali e aziendali, i percorsi, i successi, ma anche gli ostacoli, gli errori e gli eventuali insuccessi e fallimenti.In questo particolare Camp, le ragazze ed i ragazzi partecipanti hanno letteralmente ricevuto uno shock quando, senza alcun preavviso, hanno visto apparire sul maxi schermo il volto sorridente di Giorgio Chiellini, storico difensore della Juventus e capitano della nazionale di calcio Campione d’Europa 2020. Il grande campione ha accettato con slancio e spontanea generosità di collegarsi con i ragazzi del camp e raccontare loro la sua seconda grande passione, ossia l’economia e l’imprenditorialità. Oltre a conoscere e ad interagire coi ragazzi e a rispondere alle varie domande, Chiellini si è speso non poco nell’incoraggiarli ad avere sogni, a far di tutto perché possano avverarsi e ad impegnarsi ad essere protagonisti della propria vita. La nota curiosa è venuta fuori quando ha raccontato di un suo camp fatto da giovanissimo e come, ancora oggi, lo ricorda con grande affetto e quanto è servito ad aprirgli nuovi orizzonti.Ricordiamo che Chiellini nel 2017 ha preso la laurea specialistica con il massimo dei voti in Business Administration presso la Scuola di Management ed Economia dell’Università degli studi di Torino. Da tempo ha iniziato ad investire in alcune startup, soprattutto nel mondo dell’evoluzione tecnologica, che è il settore che lo affascina di più. È socio, ad esempio, dell’agenzia Mate Agency, così come di Vedrai, società specializzata nello sviluppo di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per le pmi. Senza dimenticare Akto Play Your Future, un progetto che si pone l’obiettivo di formare i giovani interessati a intraprendere una carriera nel mondo dello sport.WeDo Academy si fonda sulla lunga e riconosciuta esperienza del pluripremiato Daniele Manni, docente di informatica e imprenditorialità giovanile presso il “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce. Da oltre 15 anni, infatti, il docente italiano incentiva i propri studenti ad ideare, realizzare e condurre micro idee imprenditoriali innovative (startup) da lanciare sul mercato reale. La tecnica didattica di Manni è denominata “LEARNING entrepreneurship BY DOING startups” (imparare l’imprenditorialità facendo startup) e negli ultimi anni ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti, anche internazionali, come il “Global Teacher Award 2020” in India, l’ “Innovation and Entrepreneurship Teaching Excellence Award 2020” in Gran Bretagna ed il “GESS Education Award 2023” a Dubai.Il Summer Camp è una full immersion di 35 ore ricche di creatività, innovazione e cambiamento rivolta a 20 giovanissime ragazze e ragazzi dai 10 ai 19 anni. Il Camp, da un lato, prevede numerosi incontri con Testimonial Ispiratori (imprenditori, startuppers, esperti, etc.), che racconteranno ai ragazzi le loro storie di successi (ma anche di errori, insuccessi e fallimenti) in diversi ambiti, dalla tecnologia al turismo, dalla moda all’agroalimentare, dalla finanza all’aerospaziale, etc. Dall’altro, saranno realizzati veri e propri laboratori di ideazione e sviluppo di nuove micro idee imprenditoriali (startup) da parte dei partecipanti raggruppati in team e seguiti e coadiuvati da coach e mentor.Ad animare il progetto WeDo Academy è un piccolo gruppo di professionisti in vari ambiti, accomunati dalla voglia di mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze affinché possano tornare utili alla formazione di nuove competenze nei giovani. Questi i loro nomi: Giancarlo Orsini, Marco Nardin, Bibop Gresta, Donato Zollino, Ettore Ferramosca, Andrea Antonaci, Donatella Rampinelli, Pietro Santoro e Daniele Manni. A loro quest’anno si sono aggiunti i giovanissimi coach e tutor Francesaco Pio Manca e Luigi Carratta, ex corsisti del Summer Camp e oggi curatori delle startup Sportzine e Salentia.