Grande successo per la 12ª edizione del Bitonto Blues Festival

BITONTO – Si è conclusa con un grande successo di pubblico la 12ª edizione del Bitonto Blues Festival, che ha visto affluire migliaia di appassionati di blues in piazza Cattedrale. La città di Bitonto ha confermato il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale regionale, ospitando tre serate di altissima qualità artistica, con alcuni dei migliori talenti nazionali e internazionali del blues.L'evento, che è ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti di questo genere musicale, ha visto esibirsi artisti di grande calibro come Sebastiano Lillo 4tet, Lebron Johnson, i Dago Red, Umberto Porcaro, David Place & friends e i Mustang. La partecipazione entusiasta del pubblico ha confermato il forte legame che il festival ha saputo instaurare con la comunità locale e gli appassionati provenienti da tutta Italia.Un ringraziamento speciale va a tutti i partner pubblici e privati che hanno contribuito al successo di questa edizione, tra cui il Comune di Bitonto, che ha cofinanziato l’evento, e agli imprenditori locali che, con il loro supporto, hanno reso possibile l’organizzazione di una manifestazione così importante.Il direttore artistico del festival, Beppe Granieri, ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto e ha già annunciato che si metterà subito al lavoro per garantire un’edizione ancora più sorprendente il prossimo anno: "Stiamo già preparando la 13ª edizione del Bitonto Blues Festival, e faremo tutto il possibile per mantenere il livello altissimo di questo evento e continuare a regalare al nostro pubblico emozioni indimenticabili".L’appuntamento è quindi rinnovato per il prossimo anno, con la promessa di un'edizione ancora più ricca e coinvolgente.