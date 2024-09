BARI - “Un grande riconoscimento per l’Italia, ma permetteteci: un grande riconoscimento per la Puglia! Orgogliosi salutiamo la nomina del ‘nostro’ ministro Raffaele Fitto non solo come componente della Commissione Europea, ma come uno dei sei vicepresidenti esecutivi della presidente Ursula Von der Leyen.“Sappiamo fin d’ora, perché lo conosciamo e stimiamo da sempre, che saprà lavorare con serietà e competenza nell’interesse di tutta l’Europa e dell’Italia”.