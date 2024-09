Grave incidente a Noci: auto si ribalta sulla provinciale per Castellaneta, giovane in codice rosso

NOCI - Grave incidente a Noci: auto si ribalteri sera, sulla strada provinciale che collega Noci a Castellaneta, si è verificato un grave incidente. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un muretto a secco e si è ribaltata più volte. A bordo del veicolo viaggiava una ragazza, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso a causa delle gravi ferite riportate.Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso per prestare le prime cure e mettere in sicurezza l'area. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.